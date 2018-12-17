"جهز الفطار وقتلها".. ابن الأخت هشم رأس خالته العجوز طمعًا في ذهبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة بواقعة مقتل عجوز على يد نجل شقيقتها داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور.

البداية تعود إلى منتصف الأسبوع الماضي عندما تبلغ إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد شامل عزيز، مأمور قسم بولاق الدكرور، وأكدت المعاينة أن الجثة مهشمة الرأس لسيدة تبلغ من العمر 70 سنة تقي بمفردها بالشقة، ترتدي ملابسها كاملة، وبها آثار اعتداء بآلة حادة بمؤخرة الرأس، ووجود بعثرة في محتويات غرفة النوم.

وتوصلت جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن الجاني هو نجل شقيقتها، إذ شوهد في توقيت متزامن لوقوع الجريمة، وأمكن ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له بعد 6 أيام من المطاردات.

وكشفت تحريات النقيب كريم عبد الرازق، معاون مباحث بولاق الدكرور، أن المتهم يبلغ من العمر 37 سنة، عاطل، وأنه يوم الجريمة حضر إلى منزل خالته، وأعد لها وجبة الإفطار، ثم باغتها بضربة قوية بآلة حادة في منطقة الرأس من الخلف، واستولى على (حلق -غويشة - سلسلة)، وفر هاربا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.