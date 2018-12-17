تجديد حبس 3 متهمين بالشروع في قتل ضابط بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا لاتهامهم بالشروع في قتل ضابط شرطة بالمقطم.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، أمرت بضبط وإحضار شخص متهم مع 3 آخرين بالاعتداء على ضابط شرطة بمنطقة المقطم، ما أسفر عن وفاة سائق بالخطأ بطلقة من سلاح الضابط.

وووجت النيابة للضابط تهمة القتل الخطأ -مخلى سبيله- ونسبت للمتهمين الثلاثة اتهامات بالبلطجة والشروع في قتل الضابط وأحد أقاربه وحيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة والعنف.

وقال أحد شهود العيان في التحقيقات، إن بداية الواقعة بنشوب مشاجرة بين المتهمين الثلاثة وضابط الشرطة لخلاف على "ركنة سيارة"، وأنهم حاصروه أمام منزله بـ"الشوم والأسلحة البيضاء وآلات حديدية" محاولين تقييده والاعتداء عليه وعلى زوجته وأولاده.

وأضاف الشاهد أن الضابط، لجأ للاحتماء أسفل منزله، وأطلق عيارًا ناريًا في الهواء محاولًا إبعادهم عنه، لكنه واصلوا مطاردته حتى تمكنوا منه أمام المنزل واعتدوا عليه بالضرب محاولية الاستيلاء على "سلاحه الميري".

ولفت الشاهد أنه أثناء محاولة الضابط الإفلات من المتهمين الثلاثة، خرجت رصاصة بالخطأ أصابت السائق الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وكشفت كاميرات المراقبة التي فرغتها النيابة أن المتهمين بدأوا التشاجر مع الضابط وأن الرصاصة خرجت بالخطأ من سلاحه أثناء الدفاع عن نفسه.