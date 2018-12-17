للمرافعة.. الجنايات تؤجل محاكمة 6 متهمين في قضية "ضرب كمين المنوات" لـ19 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال مرافعات الدفاع، وضم تقرير الطب الشرعي.

عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي .

المتهمون بالقضية هم؛ "أحمد. ر" محبوس، و"علي. م" محبوس، و"أحمد. ع" محبوس، و"ميسرة. ن" محبوس، و"عمرو. م" محبوس، و"محمود. ر" محبوس.

وأسندت النيابة للمتهمين، أنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونسب إليهم تهم بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم.

كما اتهمتهم النيابة العامة، بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.