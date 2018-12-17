تأجيل محاكمة معاون مباحث الوايلى و8 أمناء بتهمة ضرب مواطن حتى الموت لجلسة 20 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أجلت منذ قليل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، اليوم الإثنين، محاكمة معاون مباحث قسم شرطة الوايلى و8 آخرين(أفراد شرطة) بذات القسم، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب والتعذيب على مواطن على نحو أسفر عن وفاته، واستعمال القسوة مع اثنين آخرين لجلسة 20 فبراير.

صدر القرار بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام و جوزيف إدوارد، وسكرتارية محمد الجمل وهاني .

وجهت النيابة للمتهمين قبل وقت سابق اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضى إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين فى ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم (أمين شرطة) لسلاح غير مرخص.