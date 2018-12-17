حاول تهريب والده.. إصابة عاطل في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أصيب عاطل بطلق ناري بالفخذ الأيمن، في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، أثناء ضبط والده، بمديرية أمن أسيوط.

بداية الواقعة أثناء قيام أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وقوات الأمن المركزي بحملة أمنية لاستهداف أطراف خصومة ثأرية بناحية مير دائرة المركز، وحال استهداف منزل "جمال. أ. م " 50 سنة -مزارع، قام نجله "حسام" 28 سنة عاطل -مفرج عنه في قضية " قتل وسلاح وذخيرة "، وموضوع تحت المراقبة الشرطية)؛ بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، فقامت القوات بمبادلته بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطه وبحوزته (بندقية آلية و2 خزينة بداخلهما 15 طلقة نارية من ذات العيار).

تبين إصابته بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.