محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، اليوم الاثنين، بسرعة تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة أستاذ جامعي مشنوقًا داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور، للوقوف على أسباب الواقعة، وإذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.
وقالت زوجة الأستاذ الجامعي أمام النيابة، إن زوجها كان يعاني من مرض نفسي قبل 4 سنوات، بسبب ضغوطات الحياة، وأنه كان يخضع لجلسات للعلاج النفسي داخل بعض المستشفيات، ولكن حالته الصحية لم تتحسن، مضيفةً: "مش أول مرة يحاول الانتحار"، فقد أقدم على الانتحار عدة مرات، آخرها قبل أسبوعين، عندما تناول أقراصًا مخدرة أفقدته الوعي، وتم نقله إلى معهد السموم.
وأكملت الزوجة أنها شاهدت زوجها مشنوقًا فور عودتها إلى المنزل، مشيرة إلى أنه كان يمر بأزمة نفسية.
وكشفت التحريات الأولية أن المنتحر شنق نفسه مستغلاً تواجده بمفرده بالمنزل، وفور عودة زوجته من عملها اكتشفت الواقعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أقوال زوجة أستاذ جامعي انتحر شنقًا ببولاق الدكرور: "مش أول مرة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .