أول تعليق من "كردي" على بيان نقيب الصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف وأحمد جمعة:
انتقد الدكتور كرم كردي، المرشح المحتمل لمنصب نقيب الصيادلة، البيان الذي أصدرته النقابة بشأن واقعة التعدي على الصحفيين، قائلا: "هذا كذب".
وقال كردي لمصراوي، الاثنين: "دهشت من البيان، دخلت مع المحامي الخاص بي، ولم أصطحب الصحفيين، بل كانوا متواجدين في النقابة يمارسون عملهم بشكل طبيعي".
وأضاف: "فوجئت بتطاول البودي جاردات ومدير النقابة بتعليمات النقيب على الصحفيين، رغم أنني لم أترك مكاني".
وأوضح أنه سيتقدم ببلاغ بقسم قصر النيل، لأن لجنة تلقي أوراق الترشيح استلموا أوراق ترشحه، ولم يعطوه إيصالًا بذلك.
وقال: "أعتقد أن ما حدث مقصود لعدم تسلم أوراق ترشحي".
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