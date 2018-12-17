مساعد وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المتحف اليوناني الروماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي

أجرى العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، جولة تفقدية لمتابعة آخر مستجدات أعمال مشروعات الترميم والحماية في كل من مشروع الحماية البحرية بقلعة قايتباي ومشروع ترميم تطوير المتحف اليوناني الروماني.

رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة النحاس، المشرف على المكتب الفنى لوزير الآثار، ومحمد متولي مدير عام آثار الإسلامية وللقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن أعمال تنفيذ مشروع الحماية البحرية بقلعة قايتباي جاءت طبقا لقرار اللجنة الدائمة، بانشاء حاجز لأمواج البحر من الجهه الغربية إلي الجهه الشرقية بهدف حماية الآثار الغارقة، وانشاء ستارة من الخوازيق الخرسانية حول القلعة لحاميتها من تلاطم مياة البحر . ومن المقرر أن يستمر العمل لمدة عشرون شهر.

كما يعد المتحف اليوناني الروماني واحدا من أهم وأقدم المعالم السياحية بالمدينة، وجاري أستكمال الهيكل المعدني والرفع المساحي، كي يصبح مركزا عالميا للبحث العلمي، وهو يضم قطع أثرية ترجع للحقبة التاريخية الواقعة بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الثالث بعد الميلاد وتغطي العصر الفرعوني والفترة البطلمية والرومانية والتي تحكي نتاج تلاقي الفكر المصري والغربي.