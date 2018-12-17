بالأسماء.. تشكيل مؤسسة "مصر تستطيع" لعلماء الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تدشين مؤسسة "مصر تستطيع" للعلماء المصريين بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة ، اليوم الاثنين، خلال كلمتها بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم في مدينة الغردقة، أن المؤسسة ستكون همزة وصل بين العلماء في الخارج ووطنهم الأم لتعظيم الاستفادة من خبراتهم الكبيرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤسسة تم تشكيلها بالتعاون المجلس الاستشاري للرئيس وخبراء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" المشاركين في الأربعة المؤتمرات.

وتتشكل المؤسسة من المجلس الاستشاري برئاسة وزيرة الهجرة والعلماء المصريين بالخارج ومجلس أمناء والذي يتضمن تشكيله كما يلي:

الدكتور هاني الناظر رئيسًا لمجلس الأمناء، الإعلامي أحمد فايق الأمين العام، الأستاذة مها سالم الأمين العام المساعد وأمين الصندوق، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف صدقي رئيس لجامعة زويل، والدكتور شرين عباس حلمي، والدكتور مصطفى زمزم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن سبب نجاح سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" هو الثقة في الله تعالى لأنه هو من يعطي القوة، والسبب الثاني هو التعاون مع السادة الوزراء لأنه لولاهم لن يتم شئ، مشيرة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي أكبر وزارة حصدت نتائج "مصر تستطيع" وكذلك وزارات الكهرباء والري والزراعة واليوم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.