السيسي: أثق بقدرة المستشار النمساوي كشاب سياسي واعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي تدوينة، عبر صفحته الرسمية، على "فيسبوك". وكتب الرئيس: "سعادتى بالغة بزيارة دولة النمسا التي تربطها بمصر علاقات وثيقة نطمح لتعزيزها مستقبلاً، وأتقدم بالشكر للمستشار النمساوي على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأثق بقدراته كشاب سياسي واعد في العمل المشترك لدعم العلاقات بين بلدينا".

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