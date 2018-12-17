وزير الإنتاج الحربي: الرئيس السيسي مقتنع بفكر وزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة عبدالكريم:
قال الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربي، إن وزارة الإنتاج الحربي استفادت كثيرا من مؤتمرات مصر تستطيع، وبدأنا مشروعات مع العلماء بكل إخلاص وتفانٍ، ولم يتقاضَ أي عالم أجرًا بأي شكل من الأشكال، موجها الشكر لكل ما يقدمونه لبلدهم.
وأضاف العصار، اليوم الاثنين، خلال كلمته بمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، بمدينة الغردقة، أن مصر عادت بقوة لممارسة دورها الإقليمي والدولي على أفضل مستوى، لافتا إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واجه تحديات كبيرة للخروج بمشروعه، والرئيس عبدالفتاح السيسي اقتنع بفكر الدكتور طارق شوقي، وأن هذا المشروع متعلق بمستقبل الأجيال القادمة.
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