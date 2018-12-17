مصر | نيابة النقض توصي بتأييد حكم الجنايات بوضع متهمين من الإخوان بقوائم الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة النقض توصي بتأييد حكم الجنايات بوضع متهمين من الإخوان بقوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة في الطعون المقدمة من متهمي جماعة الإخوان الإرهابية باعتناق أفكار تكفيرية على حكم الجنايات بالوضع على قوائم الكيانات الإرهابية برفض الطعون وتأييد وضعهم بقوائم الإرهاب.

وكانت قد حددت محكمة النقض جلسة 27 ديسمبر من الشهر الجاري كأولى جلسات نظر طعن متهمين بقضية اعتناق أفكار تكفيرية أمام دائرة الخميس بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفي الرئيسين بالمحكمة، بإدراج 319 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن المتهم علي سالمان علي سالم الدرز قام بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه.

