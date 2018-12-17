مصر | ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو حشيش بالخصوص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو حشيش بالخصوص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، 3 عاطلين بحوزتهم كيلو جرام حشيش بالخصوص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورد معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخصوص بقيام كل من "إسلام. م" 28 عاما، عاطل، "ياسر. م" 32 عاما، عاطل، "سيد. ش" 35 عاما عاطل، بالتردد على دائرة القسم وتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، من استهداف المتهمين وجرى ضبطهم وبحوزتهم كيلو جرام من الحشيش المخدر ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بصحتها وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

