مصر | حبس متهم لشروعه في قتل جاره بمدينة السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهم لشروعه في قتل جاره بمدينة السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "م.ن" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لشروعه في قتل جاره بالسلام بسبب خلافات الجيرة. وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام، بلاغا من "ع.ت"، موظف يتهم فيه جاره "مسجل خطر"، بضربه بأله حادة والشروع في قتله بسبب خلافات الجيرة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم وتوات النيابة التحقيقات.

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