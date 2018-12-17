مصر | تأجيل محاكمة معاون مباحث قسم الوايلي و8 آخرين لـ20 فبراير

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أجلت منذ قليل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الاثنين، محاكمة معاون مباحث قسم شرطة الوايلي و8 آخرين (أفراد شرطة) بذات القسم، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب والتعذيب على مواطن على نحو أسفر عن وفاته، واستعمال القسوة مع اثنين آخرين لجلسة 20 فبراير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع. صدر القرار بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد، وسكرتارية محمد الجمل.

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