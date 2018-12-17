مصر | حبس متهم بتشكيل عصابة للسرقة بالإكراه بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهم بتشكيل عصابة للسرقة بالإكراه بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم " شبل.ن" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزعم عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه بالشروق.

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق لتفقد لحالة الأمنية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي دائرة القسم، وتلاحظ لها توقف سيارة ميكروباص رقم ( ق ج 7443 ) أمام مدخل مدينة الشروق، وقيام 3 أشخاص بالتعدى على آخر وإجباره على النزول من السيارة، وما أن شاهدوا القوات فروا هاربين بالسيارة، وباستبيان الأمر تم التقابل مع المجنى عليه "محمد. إ. ر" - سن 31 - ومقيم بدائرة القسم والذى قرر بقيام سالفي الذكر بالشروع فى سرقته كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض.

وعلى الفور قامت القوة بمطاردة المتهمين، وأثناء ذلك اصطدموا بالرصيف جانب الطريق فتخلوا عن السيارة ولاذوا بالفرار، وتمكنت القوة من ضبط أحدهم "شبل. ن " - سن 28 - عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى السلام ( مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي إيصال أمانة، بلغت جملة العقوبة فيها 3 سنوات حبس )، وبحوزته ( سلاح أبيض عبارة عن مطواه - المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وضبط السيارة المشار إليها بمواجهته اعترف بشروعه في سرقة المجني عليه كرهًا عنه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين ( تم تحديدهما وجارٍ العمل على ضبطهما ).

وبسؤال المجنى عليه اتهمه والهاربان بالشروع في سرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.