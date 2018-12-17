أخبار مصر | الشركة المصرية للاتصالات تكشف طريقة تسريع الانترنت المنزلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشركة المصرية للاتصالات تكشف طريقة تسريع الانترنت المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس "أحمد البحيري" الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، إنه بخصوص طريقة وخطوات زيادة سرعة الإنترنت المنزلي، فهي كالتالي:

الخطوة الأولى: الشركة قررت مد كابلات الفايبر إلى المنزل لجميع التركيبات الجديدة داخل التجمعات العمرانية الحديثة والكومباوندات، وهو ما يعرف باسم “FTTH” أو Fiber to the home، نظرا لما تتمتع به كابلات الفايبر من إمكانيات كبيرة لتوصيل أقصى سرعة ممكنة، وهو الأمر الذي سيجعل المواطن والمستخدم المصري قادر على الاستفادة بأكبر سرعة ممكن.

الخطورة الثانية: وصول الكابلات الفايبر إلى كل مكان، وهو الأمر من شأنه أن يجعل المواطن يستطيع الحصول على سرعات أكبر من الموجودة في الوقت الحالي.

وتابع الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن بداية تطبيق هذا الأمر ستكون في القاهرة الكبرى، حيث سيتم إلغاء كل الكابلات النحاسية، لتصبح كل المنازل متصلة بخدمة الإنترنت عن طريق كابلات الألياف الضوئية ” الفايبر".

وذكرت مصادر في الشركة المصرية للاتصالات بأن الحل الأمثل لزيادة سرعة الإنترنت المنزلي، هو قيام المواطنين برفع الباقة إلى الباقة الأعلى، وذلك بسبب كون السياسات الجديدة لبعض المواقع قد أصبحت تسهلك كثيرًا من الباقة، وهو الأمر الذي يجعل المواطن يشعر بأن السرعة قد انخفضت.