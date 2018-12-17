أخبار مصر | 'محرري النقابات المهنية' تدين الاعتداء على أعضائها داخل نقابة الصيادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'محرري النقابات المهنية' تدين الاعتداء على أعضائها داخل نقابة الصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت شعبة محرري النقابات المهنية -تحت التأسيس- ما شهدته نقابة الصيادلة من "أعمال بلطجة" ضد الزملاء المُكلفين بتغطية انتخابات النقابة، مشددة على أن ما حدث ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات التعسف والبلطجة ضد حرية الرأي والتعبير، لمنع الصحفيين من ممارسة عملهم في كشف الحقائق للرأي العام.

وناشدت الشعبة، في بيان لها، اليوم، مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبدالمحسن سلامة، باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التجاوزات التي من شأنها أن تعوق عمل الزملاء في تغطية اي فاعليات نقابية خلال الفترة المقبلة.

واكدت الشعبة أن الزملاء كانوا يمارسون عملهم بشكل مهني وحيادي، دون الانحياز لطرف دون الآخر داخل العملية الانتخابية لنقابة الصيادلة، لافتةً إلى أن هذه الممارسات لن تُثني أعضائها عن كشف التجاوزات داخل النقابات المهنية والعمالية، ولن تزيدهم إلا إصرارًا على المضي لانتزاع حقهم في نقل الصورة الكاملة لما يدور داخل أروقةهذه النقابات.

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.

جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.