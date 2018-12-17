أخبار مصر | مجلس "الصيادلة" يدين أعمال "البلطجة" والاعتداء على صحفيين من قبل النقيب المعزول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "الصيادلة" يدين أعمال "البلطجة" والاعتداء على صحفيين من قبل النقيب المعزول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر وأدان مجلس نقابة الصيادلة المنتخب، أعمال البلطجة التي قام بها أتباع النقيب المعزول محيي عبيد، اليوم، والاعتداء على الصحفيين داخل مقر النقابة العامة للصيادلة.

كما أعرب عن كامل تضامنه مع الصحفيين المعتدى عليهم، ضمن سلسلة اعتداءات باتت تحدث بشكل دوري على أعضاء مجلس النقابة المنتخبين، وعلى الصيادلة من قبل أقارب المعزول والبلطجية الذين يقودهم، بالإضافة إلى اقتحام مقر النقابة، ومقر اتحاد المهن الطبية وتحطيم بعض محتوياته أكثر من مرة.

وإذ يود المجلس أن يوضح للرأي العام أن المدعوة رانيا صقر، ليست عضوة بمجلس النقابة، ولم يتم انتخابها من قبل الصيادلة، وإنما استقدمها النقيب المعزول مع بعض الأشخاص بهدف انتحال صفة عضوية المجلس.

وناشد المجلس، المستشار النائب العام، ووزير الداخلية، التدخل لحماية أعضاء مجلس النقابة والصيادلة وكافة المترددين على المقر من بطش أقارب وبلطجية النقيب المعزول وتأمين مقر النقابة ليتمكن الأعضاء المنتخبين من ممارسة مهامهم.

