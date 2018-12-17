كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "الصيادلة" يدين أعمال "البلطجة" والاعتداء على صحفيين من قبل النقيب المعزول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما أعرب عن كامل تضامنه مع الصحفيين المعتدى عليهم، ضمن سلسلة اعتداءات باتت تحدث بشكل دوري على أعضاء مجلس النقابة المنتخبين، وعلى الصيادلة من قبل أقارب المعزول والبلطجية الذين يقودهم، بالإضافة إلى اقتحام مقر النقابة، ومقر اتحاد المهن الطبية وتحطيم بعض محتوياته أكثر من مرة.
وإذ يود المجلس أن يوضح للرأي العام أن المدعوة رانيا صقر، ليست عضوة بمجلس النقابة، ولم يتم انتخابها من قبل الصيادلة، وإنما استقدمها النقيب المعزول مع بعض الأشخاص بهدف انتحال صفة عضوية المجلس.
وناشد المجلس، المستشار النائب العام، ووزير الداخلية، التدخل لحماية أعضاء مجلس النقابة والصيادلة وكافة المترددين على المقر من بطش أقارب وبلطجية النقيب المعزول وتأمين مقر النقابة ليتمكن الأعضاء المنتخبين من ممارسة مهامهم.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | مجلس "الصيادلة" يدين أعمال "البلطجة" والاعتداء على صحفيين من قبل النقيب المعزول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .