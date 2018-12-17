أخبار مصر | أول رد من نقيب الصحفيين بشأن اعتداء الصيادلة على أعضاء النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من نقيب الصحفيين بشأن اعتداء الصيادلة على أعضاء النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة فور وقوع حادث الاعتداء على زملاء أعضاء النقابة أثناء تغطيتهم لتقديم الدكتور كرم كردي أوراق ترشحه لانتخابات النقابة، يبلغه فيه باعتذاره عما حدث، مؤكدًا أنه سوء فهم وسيتم تداركه في أسرع وقت.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن نقيب الصيادلة توعد بمعاقبة المتورطين في تلك الواقعة، على أن يتحمل كافة التلفيات التي حدثت للزملاء الصحفيين، سواء الكاميرات أو الهواتف المحمولة.

وأكد النقيب أن "عبيد" كان مريضًا وملازمًا للفراش ولم يكن بالنقابة وقت وقوع الحادث، وفور علمه توجه لمقر النقابة.

وطالب نقيب الصحفيين، الزملاء الذين تعرضوا للاعتداء، بالتقدم بمذكرة رسمية لمجلس النقابة حول ما حدث، حتى يتسنى للنقابة اتخاذ الإجراءات القانونية لدعم الزملاء، والتأكد من معاقبة المتورطين في التعرض أو الاعتداء على أي زميل أثناء تأدية عمله.

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.

جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.