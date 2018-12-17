أخبار مصر | نقيب الصيادلة يرفض توضيح حقيقة الاعتداء على الصحفيين داخل النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصيادلة يرفض توضيح حقيقة الاعتداء على الصحفيين داخل النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض محي الدين عبيد نقيب الصيادلة، توضيح حقيقة ما حدث ظهر اليوم الإثنين داخل نقابة الصيادلة، من الاعتداء على زملاء صحفيين في أثناء القيام بعملهم وتغطيتهم الإعلامية؛ لتقديم الدكتور كرم كردى، عضو شعبة الصيدليات وعضو اتحاد الكرة المصرى، أوراق ترشحه على مقعد النقيب العام للصيادلة، قائلًا: "نكتفى بإصدار بيان ما حدث بعد قليل".

يذكر أن اعتدى عدد من أعضاء نقابة الصيادلة ظهر اليوم الإثنين، على عدد من الزملاء الصحفيين، وهم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

جاء ذلك أثناء تقديم الدكتور كرم كردى، عضو شعبة الصيدليات وعضو اتحاد الكرة المصرى، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام للصيادلة، بمقر النقابة العامة للصيادلة، للمرة الثانية.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، اعتدى على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام باحتجازهم والتحفظ على هواتفهم المحمولة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يتوجه الآن لتحرير محضر في قسم قصر النيل ضد نقيب الصيادلة محي الدين عبيد، واتهامه بالاعتداء على الزملاء واحتجازهم.