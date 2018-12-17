أخبار مصر | عاجل.. وزيرة الهجرة تعلن تدشين مؤسسة "مصر تستطيع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزيرة الهجرة تعلن تدشين مؤسسة "مصر تستطيع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن تدشين مؤسسة "مصر تستطيع" خلال فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، بالغردقة، على أن يكون التواصل مباشرة مع مكتب الرئاسة، وذلك بهدف التواصل مع علماء الخارج؛ للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وتجاربهم.

وكان قد انطلقت ظهر اليوم الإثنين فعاليات افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، الذي يعد النسخة الرابعة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عرضًا توضيحيًا لأهم سمات استراتيجية التعليم الجديدة، كما يشهد اليوم الأول للمؤتمر 4 جلسات، وتبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان "التعليم العالي ودعم منظومة الاقتصاد المصري"، ويشارك فيها أ.د. أحمد شاكر نائب رئيس الجمعية الكندية للاستشعار عن بعد وأستاذ ونائب رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة وعلوم العمارة في جامعة رايرسون بكندا، وأ.د. علاء عبد العزيز رئيس جامعة الأمير إدوارد بكندا، وأ.د. ندى مجاهد مدير مشروع استحداث نظم التعليم الوطنية لتطوير التعليم العالي ومستشار رئيس جامعة البحرين لاستراتيجيات التعليم العالي، وأ.د. أحمد الغازولي رئيس قسم الهندسة الإنشائية في إمبريال كوليدج لندن وزميل الأكاديمية الملكية للهندسة المتميز في البحث والتدريس والتعليم. ويرأس الجلسة د. شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

فيما تناقش الجلسة الثانية منظومة التعليم الأساسي تحت عنوان "معلم، مدرسة، منهج .. رؤية خارج الصندوق"، ويتحدث فيها أ.د. هاني سويلم أستاذ إدارة المياه والتنمية المستدامة وخبير تطوير التعليم الأساسي والعالي ومصمم برامج تأهيل المعلمين، ومحمد حمودة همام خبير في الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان وشريك مؤسس في شركة "روبون إيه جي" الناشئة المتخصصة في برمجة الروبوت للأطفال، و أ. د. المؤمن عبد الله رئيس قسم التعليم الدولي بمركز الدراسات وأبحاث التعليم الدولي بجامعة طوكاي باليابان، وأ.د. هانم أحمد عبد الفتاح الملحق الثقافي للسفارة المصرية في طوكيو ومدرس دعم الطلاب الأجانب في مدرسة مينوهارا اليابانية الابتدائية. وترأس الجلسة ميرفت الديب منسق عام المجلس الاستشاري لكبار علماء مصر.

وتأتي الجلسة الثالثة بعنوان "اسأل الخبراء" وترأسها هدى أبو شادي عضو المجلس التخصصي للتعليم، ويشارك فيها كل من أ.د. فيكتور رزق الله عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار علماء وخبراء مصر ورئيس لجنة التعليم المستمر ومؤسس الدراسات العليا الدولية بالتعاون مع 70 جامعة، والدكتور فاروق الباز مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، والذي ترأس 40 معهداً ولجنة علمية وبحثية في دول العالم، وأ.د. هاني حلمي عازر أستاذ الهندسة المدنية ومصمم أنفاق المترو في ألمانيا وواحد من أفضل 100 أفريقي هاجروا إلى أوروبا.