أخبار مصر | تحرير محضر ضد نقيب الصيادلة بعد الاعتداء على صحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير محضر ضد نقيب الصيادلة بعد الاعتداء على صحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم 4 صحفيين، نقيب الصيادلة وأمن النقابة في المحضر الذي تم تحريره بقسم شرطة قصر النيل، بالتعدي عليهم بالضرب والاستيلاء على هواتفهم، مطالبين النيابة العامة بسرعة القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية، إن أمن نقابة الصيادلة تعدى على 4 من الصحفيين وهم: "عاطف بدر ومحمد الجرنوسي من صحيفة المصري اليوم، وإسراء سليمان من الوطن، وآية دعبس من اليوم السابع"، وذلك أثناء تأديتهم عملهم دون سبب.

وأضاف أن الزملاء وجهوا تهم الاعتداء، وسرقة الهواتف المحمولة، وتحطيم وائتلاف كاميرا تصوير، فضلًا عن احتجاز أمن النقابة للزملاء.

وأكد "سعد" أن أحد الزملاء أُصيب بجرح قطعي في الوجه، وذلك بالتعدي عليهم من خلال طاقم الحراسة الخاص بالنقيب، لافتًا إلى أن النقابة ستتخد الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتطالب محاسبة المسؤولين عن الاعتداء.

وأشار إلى أن ما حدث هو "جريمة مكتملة الأركان" وواقعة غير مسبوقة، حدثت من نقابة مهنية عريقة، رافضًا أي حلول ودية أو اعتذارات قد تؤدي إلى ضياع حقوق الزملاء.

وقال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اعتداء نقيب الصيادلة ومدير عام النقابة على الزملاء الصحفيين المُكلفين بتغطية النقابة أثناء تأدية عملهم، هو اعتداء سافر، لن يمر مرور الكرام.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مجلس النقابة سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد النقيب وكافة المسؤولين عن الاعتداء على الزملاء، لافتًا إلى أن مجلس النقابة سيُصدر بيانًا شديد اللهجة ضد ما حدث قريبًا.

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام باحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.

وجاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.

