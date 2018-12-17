أخبار مصر | حاتم زكريا: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد اعتداء نقيب الصيادلة على الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاتم زكريا: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد اعتداء نقيب الصيادلة على الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال اعتداء نقيب الصيادلة ومدير عام النقابة على عدد من الزملاء الصحفيين أثناء تأدية عملهم.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن النقابة أرسلت الشؤون القانونية برفقة عدد من أعضاء المجلس، لتحرير محضر بقسم قصر النيل واتخاذ الإجراءات الازمة، وذلك بعد إصابة الزملاء.

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.

جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.