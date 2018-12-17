أخبار مصر | وكيل "نقل النواب": السيسي أول رئيس يُسخّر إمكانيات الدولة لـ"الغلابة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب": السيسي أول رئيس يُسخّر إمكانيات الدولة لـ"الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن التاريخ سوف يسجل بحروف من نور أن القائد الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس في تاريخ مصر يعطى ويسخر جميع إمكانيات الدولة لحل مشكلات المواطنين خاصة " الغلابة " من الفقراء والبسطاء.

وأضاف "زين الدين"، أن ذلك الأمر دائما يكون واضحا وضوح الشمس فى جميع المشروعات القومية الكبرى التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جميع أنحاء مصر بمختلف محافظاتها ومدنها ومراكزها وقراها ونجوعها مؤكدا أن الرئيس السيسى دائما يضع المواطن البسيط فى مقدمة اهتماماته، وتابع:"يكفيه شرفا انه أول رئيس فى مصر يقتحم مشكلة العشوائيات من جذورها ونحن لأول مرة فى التاريخ نرى ولله الحمد القيادة السياسية المصرية تنسف المناطق العشوائية الخطرة حفاظا على ارواح المواطنين ولا توفر الدولة الوحدات السكنية لهم فقط ولكن توفر جميع وسائل المعيشة لهم من حجرات نوم وسفرة وصالون ومطبخ والمعدات والأدوات والكهربائية وغيرها، قائلا:"تحية من القلب للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب كل الإنجازات الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ مصر".

