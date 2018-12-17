أخبار مصر | جمال عبد الرحيم: اعتداء نقيب الصيادلة على الصحفيين لن يمر مرور الكرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبد الرحيم: اعتداء نقيب الصيادلة على الصحفيين لن يمر مرور الكرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اعتداء نقيب الصيادلة ومدير عام النقابة على الزملاء الصحفيين المُكلفين بتغطية النقابة أثناء تأدية عملهم، هو اعتداء سافر، لن يمر مرور الكرام.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مجلس النقابة سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد النقيب وكافة المسؤولين عن الاعتداء على الزملاء، لافتًا إلى أن مجلس النقابة سيُصدر بيانًا شديد اللهجة ضد ما حدث قريبًا.

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.

جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.