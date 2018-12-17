أخبار مصر | وكيل صحة النواب: زيارة السيسي للنمسا تحمل العديد من الدلالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل صحة النواب: زيارة السيسي للنمسا تحمل العديد من الدلالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا، ومشاركته في أعمال منتدى "أوروبا – أفريقيا"، تحمل العديد من الدلالات التي تعكس اهتمام مصر بدورها الأفريقي.

وقالت "عبد الحليم"، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بالعلاقات مع الدول الأفريقية، تحضرًا لتولي مصر رئاسة الاتحاد في العام المقبل، منوهةً بأن أجندة الزيارة مليئة باللقاءات مع مسئولي النمسا، لمناقشة التعاون على المستوى الاقتصادي والسياسي، مُشيرة إلى أن رؤية الرئيس السيسي في ملف العلاقات الخارجية يحتاج إلى تدبر ودراسة، حيث تتسم هذه الرؤية بالعمل من أجل تعزيز الأمن القومي المصري، وتحقيق التعاون المشترك مع الدول الأخرى.