كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل صحة النواب: زيارة السيسي للنمسا تحمل العديد من الدلالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا، ومشاركته في أعمال منتدى "أوروبا – أفريقيا"، تحمل العديد من الدلالات التي تعكس اهتمام مصر بدورها الأفريقي.
وقالت "عبد الحليم"، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بالعلاقات مع الدول الأفريقية، تحضرًا لتولي مصر رئاسة الاتحاد في العام المقبل، منوهةً بأن أجندة الزيارة مليئة باللقاءات مع مسئولي النمسا، لمناقشة التعاون على المستوى الاقتصادي والسياسي، مُشيرة إلى أن رؤية الرئيس السيسي في ملف العلاقات الخارجية يحتاج إلى تدبر ودراسة، حيث تتسم هذه الرؤية بالعمل من أجل تعزيز الأمن القومي المصري، وتحقيق التعاون المشترك مع الدول الأخرى.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | وكيل صحة النواب: زيارة السيسي للنمسا تحمل العديد من الدلالات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .