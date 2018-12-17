أخبار مصر | كرم كردي يقدم أوراق ترشحه على منصب نقيب الصيادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم كردي يقدم أوراق ترشحه على منصب نقيب الصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كان الدكتور أحمد صلاح الدين هلال، عضو لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات النقابة، أعلن استقبال طلبات 210 صيادلة من المرشحين لانتخابات النقابة فى اليوم الثانى لفتح باب الترشح، مشيرا إلى أن المرشحين تقدموا لاستكمال أوراق ترشحهم لتقديمها إلى لجان تلقى الطلبات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.
وأضاف هلال فى بيان له، أن عدد المتقدمين فى اليوم الثانى على جميع المقاعد 37 مرشحا للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
وأوضح أن اللجنة تلقت تقارير اللجان الفرعية فى المحافظات، وتتابع على مدار اليوم سير عملية تلقى الطلبات، والرد على استفساراتهم لسير أعمالهم بسهولة ويسر.
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