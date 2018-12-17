أخبار مصر | غدًا.. وفد برلماني برئاسة المهندس أحمد السجيني يزور أوكرانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. وفد برلماني برئاسة المهندس أحمد السجيني يزور أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه وفد برلماني مصري برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية غدًا الثلاثاء، إلى دولة أوكرانيا. ويضم الوفد كل من النواب: "سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلميى، وأبو العباس تركى وسامى رمضان، أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية". وتعد هذه الزيارة البرلمانية الأولى منذ تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية فى شهر يونيو الماضى، وتستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلمانى بين مصر وأوكرانيا.

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