أخبار مصر | سعد عبد الحفيظ: اجتماع عاجل لمجلس "الصحفيين" لبحث اعتداء نقيب الصيادلة على الأعضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد عبد الحفيظ: اجتماع عاجل لمجلس "الصحفيين" لبحث اعتداء نقيب الصيادلة على الأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الزملاء المُعتدى عليهم بنقابة الصيادلة، منذ قليل، سيتم إحالتهم لعمل تقرير طبي لإثبات الاعتداء والإصابات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن أعضاء مجلس النقابة الآن في قسم قصر النيل لتحرير محضر، يتهمون فيه نقيب الصيادلة محي عبيد ومدير عام النقابة وشركة الأمن بالاعتداء على الزملاء.

وتابع: "ما حدث مع الزملاء بلطجة لن تمر، وسيتم الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة لبحث الرد القانوني والنقابي على هذه البلطجة".

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.

جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.