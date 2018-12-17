أخبار مصر | كشف سقارة الأثري يتصدر الصحف العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف سقارة الأثري يتصدر الصحف العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر خبر الكشف عن مقبرة كاهن التطهير الملكي في عهد الملك "نفر اير كارع" بمنطقة سقارة الأثرية والذي أعلن عنه وزير الآثار د. خالد العناني يوم السبت الماضي، الصفحات الأولى للصحف ووكالات الأنباء العالمية.

ووصفت وسائل الإعلام العالمية الكشف بأنه المتميز لهذا العام لما انفردت به المقبرة من تخطيط معماري فريد، حيث تحمل جدرانها العديد من النقوش الملونة غاية في الجمال لمظاهر الحياة اليومية و تماثيل ضخمة ملونه للمتوفي وأمه و زوجته.

وقد عثر على المقبرة في حالة جيدة من الحفظ، كما تحتوي علي 18 نيشة بها 24 تمثال كبير منحوت فى الصخر وملون تصور صاحب المقبرة وعائلته، أما الجزء السفلى من المقبرة فيه عدد 26 نيشة صغيرة تحوى علي حوالى 31 تمثال منحوت فى الصخر.

وتضم أرضية المقبرة خمسة آبار للدفن ستقوم البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار باستمرار الحفائر بها للكشف على ما تحتويه من أسرار.

كشف أثري جديد.. 15 معلومة عن في مقبرة كاهن التطهير الملكي سقارة