شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 475 مليون جنيه قروضًا من «مشروعك» لـ7666 مشروعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بنى سويف، بأن إجمالي قيمة القروض التي تم تقديمها للمواطنين بالمحافظة لتمويل مشروعاتهم عن طريق «مشروعك»، بلغت 475 مليون جنيه، استفاد منها 7666 مشروعا، توفر 8667 فرصة عمل (قائمة وجديدة)، من إجمالي 8531 طلبا بقيمة 642 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يجرى دراسة عدد 314 طلب بقيمة 115 مليون جنيها، وذلك منذ بدء تنفيذ المشروع في عام 2015 وحتى منتصف ديسمبر الجاري.

وأشاد محافظ بني سويف بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل للمواطنين، خاصة الشباب، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين لإقامة المشروعات أو تطويرها والتوسع فيها بأنواعها من خلال الحصول على قروض من البنوك المشاركة في المشروع.

من جانبها، أوضحت نهى محمد مدير، مسؤول «مشروعك» على مستوى المحافظة، أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بمجالس المدن بالمراكز السبع بالمحافظة (الشباك الواحد)، ويتم تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتشمل أيضا مجالات تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% (عائد بسيط ومتناقص) لمن تنطبق عليه الشروط، في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض (أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر) و16% للقروض (أقل من 25 ألف جنيه)، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.

من جهته، أشار سامح ماهر، مساعد مدير «مشروعك» بالمحافظة، أنه تجرى المتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين وكافة منظومة العمل على مستوى المراكز السبع، حيث تم تشكيل لجان بكل المراكز للمرور على المشروعات ومتابعتها لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين، ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع، بالإضافة إلى استقبال المواطنين المتقدمين لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.