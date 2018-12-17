شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي ببنها يجري عملية نادرة لطفل: «نقل أمعاء وقولون وطحال من صدره إلى بطنه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق من الجراحين بمستشفى التأمين الصحى ببنها، الإثنين، في إجراء جراحة نادرة لطفل عمره 5 أيام عبارة عن إصلاح تشوه خلقي بالحجاب الحاجز نتج عنه وجود الأمعاء والقولون والطحال بتجويف الصدر مع ضمور بالرئة وضغط على عضلة القلب.

رأس الفريق الطبي، الذي أجرى العملية الدكتور محمد سعدة استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفي بمساعدة فريق التخدير والعناية المركزة المكون من إسلام حجاب وصلاح محمود استشاري التخدير وفريق استشاري الأطفال والمبتسرين وإيمان عطية ومحمد عزت وهبة سرحان، والطفل بحالة جيدة ويخضع للعلاج.