شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية النمسا: ندعم جهود السيسي لتسوية أزمات الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، دعم بلادها لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإيجاد تسويات سلمية لأزمات منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية النمساوية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن النمسا ملتزمة بموقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة الليبية والداعم لمهمة المبعوث الدولي إلى الأزمة الليبية غسان سلامة، مشيدة بالجهود المصرية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية سلميا للحفاظ على الدولة الليبية وحماية مقدرات الشعب الليبي.

وأضافت الوزيرة أن الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فيينا، ومحادثاته مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس ستعزز التعاون بين القاهرة وفيينا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية واصفة الزيارة بأنها هامة واستراتيجية.

وأشارت إلى أن التعاون بين مصر والنمسا لا يقتصر فقط على مواجهة الهجرة غير الشرعية بل يشمل أيضا مجالات عديدة هامة كالتعليم العالي والاستثمارات والاتصالات والاقتصاد الرقمي والقضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

وقالت وزيرة الخارجية النمساوية إن وزير الخارجية سامح شكري زار فيينا مؤخرا لإجراء محادثات هامة مع كبار المسؤولين النمساويين حول دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات إلى الأمام والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وأضافت الوزيرة أنه توجد مجالات عديدة مواتية للتعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة المستدامة والتعليم العالي.

وأشارت إلى أن منتدى التعاون الأفريقي الأوروبي عالي المستوى الذي سيعقد، غدا الثلاثاء، بفيينا بمشاركة الرئيس السيسى وزعماء دول أفريقيا والاتحاد الأوروبى يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية والطاقة المستدامة والاقتصاد الرقمي والمشروعات الصغيرة والزراعة والتمويل وغيرها.

وأبدت وزيرة خارجية النمسا أملها في زيارة مصر التي ستترأس الاتحاد الأفريقي في بداية 2019.