شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: التنمية المستدامة لمصر تعتمد على التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مشروع المثلث الذهبي يعد أحد مشروعاتها القومية الكبرى العملاقة الذي يحقق التنمية المستدامة، ويساهم في إحداث نقلة نوعية في الإنتقال من الدلتا والوادي الضيق إلى المشروعات الكبرى في المناطق الصحراوية للإستفادة من الميزة النسبية لهذه المناطق الواقعة بالصحراء الشرقية على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير.

وأضاف «خليفة» في كلمته أمام الملتقى العربي الأول حول دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية، أن أحد أهداف الحكومة من المشروع هو توجيه جزء من السكان للعيش في المنطقة الجديدة بدلا من وادي النيل، لاستيعاب حوالي 2 مليون نسمة.

وأشاد «خليفة» بالدور الهام لوزارة التخطيط في التنسيق بين الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإعداد النسخة المحدثة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، من خلال إجراء حوار مجتمعي للنسخة المحدثة من الاستراتيجية قبل إقرارها، وهو ما يساهم مشروع المثلث الذهبي في تحقيقه أيضًا نظرًا للميزة النسبية المتوافرة له من مصادر المياه في منطقة المثلث الذهبي هي المياة الجوفية، والمياه السطحية، وخطوط أنابيب المياه، بإجمالي حجم استثمارات تبلغ حوالي 16.5 مليار دولار، توفر حوالي 350 ألف فرصة عمل، ويحقق عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويًا.

وشدد «خليفة» على الدور الهام للإعلام في المسؤولية الاجتماعية والاتصال وقضايا التنمية المستدامة وضرورة تحول الإعلام من التوعية للمساندة والمشاركة في قضايا التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشروع المثلث الذهبي للتنمية المستدامة يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأن التنمية المستدامة لابد أن تبدأ من القرية ثم المراكز الإدارية ثم المحافظات ثم الوزارات المعنية لضمان الإستدامة للتنمية في هذه المناطق.

نقيب الزراعيين

نقيب الزراعيين

نقيب الزراعيين

نقيب الزراعيين

نقيب الزراعيين