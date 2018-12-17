شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و 180 مليون جنيه قروضا للشباب ضمن «مشروعك» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك» وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أننا نستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة. وأشار إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وأوضح المحافظ أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» قد بلغ 1180015.272جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد 9568 مشروعاً متنوعاً وتوفير 40 ألف و737 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة .

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .