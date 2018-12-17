شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: نقيب الصيادلة اعتذر عن الاعتداء على صحفيين وتوعد بعقاب المتورطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من محيي عبيد، نقيب الصيادلة، يعتذر فيه عما حدث من اعتداء على عدد من الصحفيين، أثناء تغطيتهم فعاليات استقبال طلبات الترشح لمقعد النقيب العام للصيادلة، وأكد له أن ما حدث سوء فهم وسيتم تداركه في أسرع وقت.

وأضاف «سلامة» في تصريح هاتفي لـ«المصري اليوم»، أن نقيب الصيادلة توعد بمعاقبة المتورطين في تلك الواقعة، وتحمل كل التلفيات التي حدثت للزملاء الصحفيين، سواء الكاميرات أو الهواتف المحمولة.

من جانبه، قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريح له، إنه سيتوجه الآن لتحرير محضر في قسم قصر النيل ضد نقيب الصيادلة محيي عبيد واتهامه بالاعتداء على الزملاء واحتجازهم.

كان قد تعرض 4 صحفيين على الأقل، بينهم الزميلين عاطف بدر ومحمد شكري الجرنوسي من «المصري اليوم»، وزملاء آخرين في صحيفتي الوطن واليوم السابع، للاعتداء أثناء قيامهم بعملهم وتغطية فعاليات استقبال طلبات الترشح لمقعد النقيب العام للصيادلة.

كما احتجز أمن النقابة الزملاء داخل مقر النقابة، وحطم كاميرات التصوير والهواتف المحمولة الخاصة بهم أثناء الاعتداء عليهم.