شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتقديم إعانة مالية لسيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لسيدة من الأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة ديرب نجم، تقيم بإحدى وحدات الإيواء وغير قادرة على سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليها، بتقديم إعانة مالية من مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدتها في سداد قيمة الإيجار المستحق عليها نظراً لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خلال لقائه الدوري بالمواطنين قد استقبل إحدى السيدات وتدعى «ع. ع. ع» وتقيم بإحدى وحدات الإيواء المخصصة بالأسر الأولى بالرعاية بمدينة ديرب نجم، تطلب إعفاءها من سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليها لعدم قدرتها على السداد ولظروفها الصعبة.

كلف محافظ الشرقية مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفحص الحالة على الطبيعة وإعداد تقرير للعرض عليه، وأصدر المحافظ توجيهاته لمديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة مالية عاجلة للسيدة لمساعدتها في سداد المستحقات المتأخرة عليها.

وقدمت السيدة الشكر لمحافظ الشرقية على استجابته السريعة لمطلبها ومساعدتها في سداد القيمة الإيجارية لتستمر في وحدتها السكنية المخصصة لها وتحيا حياة كريمة.