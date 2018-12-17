شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صوامع للغلال على مساحة 16 فدانًا و11 قيراطًا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، موافقة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إقامة صوامع غلال لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية على مساحة ١٦ فدانا و١١قيراطا و٢٢ سهم أرض أملاك دولة، الواقعة بحوض خارج الزمام رقم ١٠ فصل ثان بناحية قرية السلام بغيتة التابعة لمركز بلبيس لخدمة أهالي المركز.

وأوضح المحافظ أن موافقة وزارة الزراعة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 لسنة 2016، مشدداً على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة دون أدنى مسؤولية على الوزارة، وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.