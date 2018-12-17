شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن ضبط 23 طن سماد زراعي مدعم من قبل ‏الدولة محظور بيعها قبل تهريبها بمدينتى فاقوس والقرين، وذلك في إطار الحملات التفتيشية ‏والرقابية المفاجئة على الأسواق لإحكام الرقابة على السلع المدعمة التي يتم بيعها للمواطنين، ‏ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.‏

وكان قطاع تموين شمال الشرقية برئاسة عبدالحميد عزاز، رئيس القطاع، شن حملة ‏تموينية مفاجئة بالتنسيق مع شرطة فاقوس وشرطة الصالحية أسفرت عن تحرير المحضر رقم 41161 لسنة 2018 جنح المركز وذلك لضبط 259 شيكارة كيماوي ‏لوريا ونترات محظور بيعها وتداولها محملة على سيارتين وتم تسليم المضبوطات على ‏ذمة المحضر تحت تصرف النيابه العامة.

كما قام قطاع تموين وسط الشرقية بحملة تفتيشية برئاسة يسرى كمال، رئيس القطاع، بتحرير ال‏محضر رقم 184 جنح القرين ضد «ط. م. ش» بالتل الكبير قائد سيارة شيفروليه لحيازته وتجميع ‏‏200 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالي 10 أطنان سماد يوريا نيتروجين 46 /100 خاص بوزارة ‏الزراعة يحظر تداوله بالأسواق، والذى يصرف بالحيازات الزراعية، لإعادة بيعة في السوق ‏السوداء والتربح، وتم التحفظ على المضبوطات بشونة القرين.