شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن ضبط 23 طن سماد زراعي مدعم من قبل الدولة محظور بيعها قبل تهريبها بمدينتى فاقوس والقرين، وذلك في إطار الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق لإحكام الرقابة على السلع المدعمة التي يتم بيعها للمواطنين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وكان قطاع تموين شمال الشرقية برئاسة عبدالحميد عزاز، رئيس القطاع، شن حملة تموينية مفاجئة بالتنسيق مع شرطة فاقوس وشرطة الصالحية أسفرت عن تحرير المحضر رقم 41161 لسنة 2018 جنح المركز وذلك لضبط 259 شيكارة كيماوي لوريا ونترات محظور بيعها وتداولها محملة على سيارتين وتم تسليم المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابه العامة.
كما قام قطاع تموين وسط الشرقية بحملة تفتيشية برئاسة يسرى كمال، رئيس القطاع، بتحرير المحضر رقم 184 جنح القرين ضد «ط. م. ش» بالتل الكبير قائد سيارة شيفروليه لحيازته وتجميع 200 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالي 10 أطنان سماد يوريا نيتروجين 46 /100 خاص بوزارة الزراعة يحظر تداوله بالأسواق، والذى يصرف بالحيازات الزراعية، لإعادة بيعة في السوق السوداء والتربح، وتم التحفظ على المضبوطات بشونة القرين.
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