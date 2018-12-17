شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: ذوو الاحتياجات الخاصة لهم طاقة وليست إعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الدكتور علاء عبدالحليم، محافظة القليوبية، عن سعادته بأن يتم الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة على أرض القليوبية، والذى يقام في شهر ديسمبر من كل عام.

وقال المحافظ: «بصفتى أستاذا جامعيا أتمنى أن تكون جميع المؤتمرات ذات فاعلية لأننا نعيش بمصر الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى بدأ بعام المرأة، وتلاه عام ذوي القدرات والمهارات الخاصة، وأظهر الرئيس أنه رئيس بدرجة إنسان وجعل عام ٢٠١٨ عام الإعاقة، قاصدا أن نتذكر من أهملناهم كثيرا وجعل هذه المبادرة لتعويضهم عما عانوا من أجله سنوات طويلة».

وأضاف المحافظ أن قصور الثقافة بدأت في دورها للتنوير والعمل المجتمعى، وأن تلك المؤتمرات لها دور علمى ويجب تفعيلها تفعيلا صحيحا ونرى منهم الأدباء والعلماء، وأن هؤلاء الشباب لهم طاقة وليست إعاقة وأنهم قادرون على إيجاد طاقة إيجابية تسعد كل من يتعاون معهم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المحافظ خلال حضوره مؤتمر تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم والذى عقد بقصر ثقافة القليوبية.

وطالب الدكتور على عبدرب النبي حنفي، رئيس المؤتمر، بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة لهم تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية ترى أن ذوي الاحتياجات الخاصة قد عانوا لفترات طويلة من ضعف الاهتمام وشيوع الاتجاهات السلبية وعزلهم في معاهد خاصة بهم وعدم توافر جهات تؤهلهم ككوادر للعمل معهم، لذلك فقد أكد الرئيس السيسى أن عام 2018 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن المؤتمر يعد امتدادا للجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان حياة كريمة للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييز.

حضر المؤتمر الدكتور أشرف سرج، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التعليم، وأحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإجلال عامر، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقال عبدرب النبى إن عام 2014 هو تاريخ فاصل في تاريخ رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وانطلاقا من إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2017 والتوسع في برامج الدمج ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عام الإعاقة و2019 عام التعليم فالمؤتمر جمع المحورين معا.

وأضاف الدكتور على عبدرب النبي قائلاً إن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة هي قضية مسؤولية مجتمع وليست قضية أفراد، ومن هنا نبدأ بمجتمع القليوبية وتتضمن لحظة اكتشاف الإعاقة وأسر المعاقين وما تعانيه تلك الأسر من ضغوط فضلا عن الضغوط الحياتية والكوادر العاملة في المجال.

مطالبا محافظ القليوبية بتبني فكرة إنشاء كلية لذوي الاحتياجات الخاصة أسوة بجامعة بني سويف ليخدم هذا الكيان المجتمع وسوق العمل.

كما طالب المحافظة، بتبني برامج الوصول الشامل والإتاحة في المرافق والمؤسسات بالمحافظة، ودراسة واقعهم وتبني رؤي مستقبلية لتلك الفئة والاهتمام بمدارس الدمج بالمحافظة ودعم مؤسسات المجتمع للمعاقين.

ومن جانبها، طالبت الدكتورة إجلال عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وشمال الصعيد من الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، تخصيص مبنى لقصر ثقافة لذوى الاحتياجات الخاصة.