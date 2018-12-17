شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الجديدة اليوم لمدة 16 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن مناطق، التجمع الخامس (الحي الأول- الحي الثاني- الحي الثالث- الحي الرابع- الحي الخامس- حي الشويفات- حي الدبلوماسيين- قطاع 1،2- مركز المدينة- جنوب الأكاديمية- منطقة غرب الجولف)، والتجمع الأول (الياسمين-7،8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات- الرحاب1)، والتجمع الثالث (محلية3- محلية4- ضعف في باقي المحليات ومستقبل 1 ، 2).

وأضاف «النجار»، في بيان اليوم الاثنين، أن قطع المياه سيبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق 17- 12- 2018، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الموافق 18- 12- 2018، وذلك نظراً لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه (4)، وكذلك خط المياه قطر 1200مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه على المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المشار إليه.