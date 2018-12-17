شكرا لقرائتكم خبر عن 28 يناير.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لمركز التعليم المدمج والمفتوح بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، عن بدء امتحانات أكثر من 4000 من الدراسين بالتعليم المفتوح بالنظام القديم، بالإضافة للدراسين لأكثر من 2700 دارس بالتعليم المدمج بالنظام الجديد، وذلك في 28 يناير القادم، مشددًا على ضرورة التزام المراقبين والملاحظين بالقواعد والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية داخل اللجان، والحفاظ على تأمين الأجواء الامتحانية والنهوض بها كي تحقق الهدف المرجو منها بالتعليم المهني المدمج الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بأعضاء مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عوّاد فرغل مدير مركز التعليم المدمج، وعمداء كليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم، والآداب، والزراعة، والسياحة والفنادق، وأمين عام الجامعة، ومدير التوجيه المالي والإداري، وأمين مركز التعليم المدمج، أعضاء المجلس.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي خلال اجتماعه بمجلس التعليم المدمج على أن جامعة المنيا من الجامعات الحكومية التي يتوفر بها المقومات لدخول منظومة التعليم المدمج، بما تمتلكه من مقومات إلكترونية؛ كقناة بث مباشر وشبكة معلومات واضحة مما يؤهلها لعقد الشراكات مع الجامعات الحكومية الأخرى لتنفيذ برامجها المختلفة في مجال التعليم المدمج.

كما ناقش المجلس توقيع بروتوكول تعاون مع قناة جامعة المنيا لتسجيل المحتوي العلمي للمقررات الدراسية والقيام بأعمال التصوير والمونتاج والإخراج والبث المباشر لها على موقع جامعة المنيا الرسمي، وذلك إيمانًا من الجامعة بالتكامل والتعاون بين جميع مراكزها ووحداتها المختلفة لتطوير العملية التعلمية وتحقيق أهداف البرامج المهنية المنشودة ومراعاة جميع الشروط والأهداف والمواصفات للتعليم الإلكتروني المدمج، باعتباره أحد أهم الوسائل المساعدة للتعليم عن بعد وخدمة الطلاب.

كما أضاف د.«عوّاد فرغل» أن جامعة المنيا قد حصلت على ثلاثة قررات وزارية لكليتى التربية للطفولة المبكرة ودار العلوم للعمل بنظام التعليم الإلكتروني المهني المدمج في برامج «بكالوريوس» التربية تخصص الحضانة ورياض أطفال بنظام التعليم المدمج، وبرنامج ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بنظام التعليم المدمج بكلية دار العلوم، وبرنامج الدبلوم المهني في التربية الخاصة والتدخل المبكر لمراحل الطفولة المبكرة.

وخلال الاجتماع عرض المجلس تقرير إنجازات التعليم المدمج خلال العام الدراسي الحالي، والذى تم خلاله إبرام عددًا من البروتوكولات المشتركة مع الجامعات الحكومية، مما كان له الأثر في زيادة عدد المسجلين ببرامج التعليم المدمج.