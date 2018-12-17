شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: نسعي لتعديل سلوك الفتيات وتنمية مهاراتهم بالفن وخلق نماذج إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تدريبات استمرت 3 شهور على يد مدرب متخصص عمل على تجهيز الفتيات وتدريبهن من خلال بروفات مكثفة، قدم فتيات دار العجوزة عرض رقص بانتوميم في ملتقي الفنون الأدائية بالمركز الفرنسي.

دار فتيات العجوزة هي دار تابعة لبرنامج حماية الاطفال بلا مأوي، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

يأتي هذا العرض ضمن ملتقى الفنون الأدائية والذي نظمته منظمة ساموسيسيال – مصر وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الأطفال بلا مأوى.

وقدمت بنات الدار عرضيين فنيين الأول وهو عبارة عرض بانتومايم مدته 9 دقائق والثاني عرض رقص معاصر ومدته 15 دقيقة.

وتسعي وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني مثل منظمة ساموسيسيال مصر وهي منظمة متخصصة في مجال حماية ورعاية أطفال الشوارع إلى تعديل سلوك الفتيات وتنمية مهاراتهم من خلال الفن وخلق نماذج إيجابية من الفتيات وإبراز الطاقات الإيجابية لدى الفتيات ورفع قيمة الذات لدى الفتيات وبناء الإنسان من خلال الأنشطة الفنية.