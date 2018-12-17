شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل وفد طريق الحرير لبحث التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفدا من مبادرة Silk Road (طريق الحرير) الصينية، وذلك في زيارة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الميناء، وعرض الفرص الاستثمارية والمشاريع المتاحة للاستثمار مثل مشروع محطة الدعم اللوجيستي لسفن التنقيب عن البترول والغاز، وأيضا مشروع محطة تداول وتخزين الصب السائل وكذا المشروعات المستقبلية مثل المحطة متعددة الأغراض ومحطة الحاويات الثانية.

وأوضح أعضاء وفد المبادرة حرصهم على إقامة تعاون مع ميناء دمياط ضمن المشروع الكبير One Belt One Road ( حزام واحد طريق واحد ) خاصة أن مصر تتميز بوقوعها على مسار التجارة العالمي لاسيما مسار المبادرة، كما عرض الوفد الإستعداد لتنظيم مؤتمرات لعرض الفرص الإستثمارية المتاحة بالميناء أمام كبري الشركات الصينية وأبدوا استعدادهم لتوفير برامج التدريب المختلفة.

من ناحية أخرى استقبلت هيئة ميناء دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في زيارة هي الأولي لها للميناء منذ توليها منصب محافظ دمياط.

وتضمنت الزيارة تفقد مركز العمليات المشترك والمنشأ حديثا وإستعراض إمكاناته من كاميرات وشاشات لمتابعة العمل بالميناء على مدار 24 ساعة متواصلة. أعقب ذلك عمل جولة ميدانية بالميناء وجولة بحرية لتفقد الأرصفة والمحطات داخل الميناء .

وفي نهاية الزيارة أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بزيارة الميناء والذي يمثل صرحا إقتصاديا عملاقا داخل محافظة دمياط