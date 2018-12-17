شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أنجولا يتفقد جناح بلاده بالمعرض الأفريقى للتجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وزير الخارجية الأنجولى مانويل أوجوستو خلال تواجده فى القاهرة، أمس الأحد، بتفقد الجناح الأنجولى فى المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية المنعقد حاليا بالقاهرة.

كان فى استقبال وزير خارجية أنجولا، أمس، المهندس حسام الشافعى رئيس قطاع بناء القدرات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات والمنسق العام للمعرض الافريقى للتجارة.

وتفقد الوزير الأنجولى أيضا الجناح المصرى داخل المعرض الأفريقى للتجارة البينية، وقد أبدى إعجابه بتنظيم المعرض والمنتجات المصرية داخل الجناح المصرى.

يأتى ذلك فى إطار مساعى السفارة للترويج للتبادل التجارى بين مصر ودول القارة الافريقية، وما شهده ذلك مؤخرا من فعاليا تضمنت الترويج لمشاركة أنجولا بجناح كبير فى فعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية المنعقد بالقاهرة، والذى يضم نحو 60 شركة أنجولية من كبار الشركات العاملة فى السوق الأنجولى وممثلى للبنوك الأنجوللية ومركز تنمية الصادرات الأنجولية.