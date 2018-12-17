شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة بمشاركة 28 عالما مصريا بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي والبحث العلمى، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، بمدينة الغردقة ويستمر على مدار يومين .

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض لحصاد سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التى أطلقتها وزارة الهجرة وعكفت عليها لربط العقول المهاجرة بوطنهم الأم.

وافتتح فعاليات المؤتمر اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى نائبا عن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، و بمشاركة 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا من علماء مصر فى الخارج بمجال التعليم.

ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم فى مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمى يساهم فى بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت فى الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت فى ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت فى تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030".

وفى الجلسة الأولى من اليوم الأول للمؤتمر يتم عرض استراتيجية التعليم بحضور اللواء العصار وزير الانتاج الحربي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالتزامن مع ذلك تعرض جلسة عن وظائف مستقبل ريادة الأعمال وإعداد الطالب لمهاراة القرن 21 تتحدث عنها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وفي اليوم الثانى من المؤتمر تبدأ الجلسة بفقرة "أسأل الخبراء بحضور خبراء وعلماء مصر بالخارج إلى جانب جلسة عن دور المدرسة والفن في تنمية الطالب إلى جانب جلسة تناقش التعليم العالي ودعم الاقتصادي المصري والتجارب الدولية الناجحة فى دعم التعليم العلاجى.

كما تعقد جلسة عن التعليم الفني والارتقاء بالصناعة وتنمية مهارات الطالب المصري والمناهج الدراسية في عصر الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال ودور التعليم في تحفيز الطالب