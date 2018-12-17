شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ووزيرة الصحة يتفقدان مركز طب الأسرة فى الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بزيارة لمركز طب الأسرة بالدراسة، منذ قليل يرافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سي". وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن إجمالى المفحوصين فى المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى18 مليون و576 الف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

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