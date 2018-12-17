شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق عبد المنعم التراس يلتقى سفير قبرص بالقاهرة لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع خاريس موريتسيس سفير دولة قبرص بالقاهرة، حيث بحث "التراس" فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب القبرصى فى العديد من مجالات الصناعة وتبادل الخبرات والتدريب.

وأكد "التراس" على أن مناخ الاستثمار الذى تشهده مصر الآن، كان حافزا للهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة من التعاون مع الدول الصديقة .

تأتى تلك الزيارة فى إطار تعميق وتعزيز التعاون والعلاقات بين مصر وقبرص والمُشاركة المُتميزة للجناح القبرصى بمعرض إيدكس الدولي.

من جانبه أشار سفير قبرص بالقاهرة، إلى أن مجالات التعاون التى تم بحثها تمتد للعديد من المجالات الإقتصادية والتجارية، خاصة فى ظل التقارب الذى تشهده العلاقات المصرية القبرصية، مشيدا بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع وخطتها الطموحة لزيادة نسب المكون المحلى بالصناعة المصرية .

وأكد موريتسيس، على أن نجاح مصر فى تنظيم معرض إيدكس الدولى رسالة للعالم بمكانة وثقل مصر ودورها الرائد فى المنطقة، مؤكدا أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من مجالات التعاون والأنشطة الاقتصادية.