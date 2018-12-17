شكرا لقرائتكم خبر عن حسن راتب يوقع مذكرة تفاهم بفيينا فى حضور الرئيس السيسي ومستشار النمسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع رجل الأعمال حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، قبل قليل، على مذكرة تفاهم خاصة بالتعليم مع الجانب النمساوى، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومستشار النمسا بفيينا.
وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومستشار النمسا، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى عدة مجالات.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مباحثات مع الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين"، بقصر الرئاسة فى فيينا، عقب وصوله القصر الرئاسى.
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